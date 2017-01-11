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11 Ocak 2017 16:56

Manavgat’ta faciadan dönüldü

Manavgat’ta faciadan dönüldü

11 Ocak 2017 16:56

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin gölgeliği göçtü. Gölgeliğin altında bulunan market sahibi ve yanındaki 3 kişi, kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi Gülveren Caddesinde Perşembe Pazarı karşısında bulunan bir marketin gölgeliği bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, yüzlerce kilo ağırlığındaki dev gölgelik büyük bir gürültüyle iş yerinin önüne çökerken gölgeliğin altında sohbet etmekte olan iş yeri sahibi ve 3 kişi son anda kendilerini dışarı atarak büyük bir tehlikeden kurtuldu.
Olayın meydana geldiği sırada rüzgar ve fırtına gibi bir unsurun olmadığına dikkat çeken iş yeri sahibi, 4 kişi gölgeliğin altında sohbet ettiklerini, gürültüyle birlikte kendilerini dışarı atarak ölümden döndüklerini belirtti.
Gölgelik, iş yeri girişini tamamen kapatırken, iş yerinin önünde bulunan firmalara ait buzdolapları büyük ölçüde zarar gördü.



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