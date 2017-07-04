Manavgat’ta festivallere devam

Uluslar arası Manavgat Motosiklet Festivali’nin ardından 21. Manavgat Barış Suyu Festivali’ni düzenliyor.

Manavgat Belediyesi kentteki turizm canlılığını artırmak, esnafa can suyu olmak ve halkın bir nebze de olsa rahatlayabilmesi amacıyla düzenlediği festivallere, ara vermeden devam ediyor. Manavgat halkı, 29-30 Haziran-1-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivalinin renkli görüntülerle tamamlanmasının ardından, şimdi de Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali’ne hazırlanıyor. Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali’nin 21.’incisi, bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nda yapılacak.

Kortej ile başlayacak

Festival, 7 Temmuz 2017 Cuma günü saat 19.00’da kortej ile başlayacak. Her yıl 100 bine yakın kişiyi ağırlayacak festivale, bu yıl Funda Arar, Kıraç, Demet Akalın, Zakkum, Pamela ve Yüksek Sadakat gibi ünlü sanatçılar katılarak Manavgat halkına muhteşem konserler verecek. Manavgat Barış Suyu Kültür Sanat ve Gençlik Festivali bu yıl Türkiye’nin ünlü TV Program Sunucularını da ağırlayacak. Cem Yılmaz ve Nevşin Mengü ile Mirgün Cabas gibi Türkiye’nin sevilen habercileri Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgat halkı ile buluşarak sohbetler gerçekleştirecek.

Etkinlikler her gün 15.00 de başlayacak

Barış Suyu Festivali’nde her gün saat 15.00’de başlayacak olan etkinlikler gece yarılarına kadar devam edecek. Festival kapsamında hobi kursları ve sergileri, resim sergileri, atölye çalışmaları, çocuklar için eğlenceli aktiviteler, sirk gösterileri, dans şovlar ve Manavgat Nehri’nde yapılacak olan su sporları gösterileri Manavgat halkını ve turistleri eğlence ve kültür sanata doyuracak. Festivalde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 8 Temmuz 2017 Cumartesi günü Kıraç Konseri öncesinde Manavgat halkına hitap eden bir konuşma yapacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yıl festivallerde 100 bine yakın kişinin ağırlanacağını belirterek tüm Manavgat halkını eğlenceli etkinliklere katılmaya davet etti.