Manavgat'ta “Fiyat Etiketi Yönetmeliği” anlatıldı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde “Fiyat Etiketi Yönetmeliği" bilgilendirme semineri düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü iş birliği ile “Fiyat Etiketi Yönetmeliği" bilgilendirme semineri düzenlendi. MATSO Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa genel Müdürlüğü Daire Başkanları Oğuz Şahin, Hasan Mutaf ile Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizergonca ve Denetmen Veysel Gökhan Pak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MATSO yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, tüketiciyi koruma kanununu yönetmeliğinde Eylül ayı içerisinde bir değişiklik yapıldığını hatırlattı. Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri ve zabıtaların yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili bundan sonra denetimler yapacağını vurgulayan Boztaş, “Geçen hafta denetim için geldiler ama denetim yapmadan dedik ki biz bir gelin bizim üyelerimize, esnaflarımıza, iş insanlarımıza bunu bir anlatalım etikette neler olması gerekiyor, logonun nasıl olması lazım, ne yapmamız gerekiyor, nelerle karşılaşacağız, siz neyle bizi denetleyeceksiniz bunları siz bizim üyelerimize, esnaflarımıza anlatın öğrensinler dedik. Dolayısıyla o vesileyle bu toplantıyı tertip ettik. Sizlere bilgi vermek amacıyla bu konunun uzmanı bu yönetmeliği hazırlayan ekibin içindeki arkadaşlar buradalar Ankara'dan geldiler” dedi.

Katılımcıların Etiket Yönetmeliğinin uygulanmasında sıkıntıların olduğunu belirtmesi üzerine Başkan Boztaş, “MATSO olarak daha önce imar barışı ile yaptığımız toplantıda sizlerden gelen şikâyetleri şehircilik il müdürümüze aktardık. MATSO olarak sizlerden aldığımız şikâyetleri resmi yazı haline getirerek TOBB aracılığı ile düzeltilmesi amacıyla Şehircilik bakanlığına yazı yazmıştık. İmar barışı hesapları yönetmeliğinde değişiklik yaptırtarak sizlerin sorununu çözmüştük. Etiket yönetmeliğinde uygulama zorluğu olan konuları bu toplantıda dile getirdiniz. Bakanlıktan gelen yetkilerimizde konuyu dinlediler. Bizde bu şikâyetleri resmi yazı düzeltilme yapılması için bakanlığa yazalım. Sizler adına yönetmelikte değiştirilmesi talebinde bulunalım. İmar barışında olduğu gibi değişiklik yaptırmak için çaba gösterelim. Siz değerli üyelerimizin yaşadığı her sıkıntının çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizergonca ise yönetmeliğin çıkmasının ardından ilçelerde denetimlere yeni başladıklarını belirterek, “Denetimlerde aslında bizim amacımız sizleri üzmek değil tamamen sizlerle birlikte tüketiciyi korumak. Tamamen hepimiz burada tüketiciyiz sizleri esnaf olarak görmüyorum birer tüketici olarak görüyorum ama tüketici olan esnafa biz en iyi şekilde nasıl orta yolu bulabiliriz kimse üzülmeden onun için burada karşılıklı konuşacağız. Etiket yönetmeliği neyi gerektiriyor onları anlatacağız. Farkındaysanız hiç ceza kesmedik çünkü bizim bir görevimiz daha var Antalya Ticaret İl Müdürlüğü olarak rehberlik yapmaktır. Buda rehberliğin bir parçası olarak çok kıymetli başkanıma bize böyle bir toplantıda fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şahin “Bu ülkede beraber yaşıyoruz bu ülkeyi beraber kalkındıracağız”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin de “Biz sizin karşınız da değiliz. Bu ülkede beraber yaşıyoruz bu ülkeyi beraber kalkındıracağız. Devletiyle esnafıyla taciriyle biz ne kadar bürokrat olsak da gittiğim her yerde esnaf ve tacirlerin temsilcisi olanlara uğrarım. Başkanlarımızla birlikte Esnaflarımızı ve tacirlerimizi de ziyaret ederim. Biz sizlerin karşısında olan insanlar değiliz biz sizlerin sorunlarını bilmeyen kişiler değiliz. Biz sizlerin dertlerin çare bulabilmek için maaş alan ve vicdanlarımız da bunu sorgulayan insanlarız. Esnaflık yapmıyoruz ama sizlerin dertlerini de yakından biliyoruz” diye konuştu.

Denetmen Veysel Gökhan Pak ise bir etikette neler olması lazım nelere dikkat edilmesi gerekiyor sine vizyon eşliğinde anlattı.