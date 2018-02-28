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28 Şubat 2018 09:29

Manavgat’ta gümrük kaçağı elektronik malzeme operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 bin 138 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi.

Manavgat’ta gümrük kaçağı elektronik malzeme operasyonu

28 Şubat 2018 09:29


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yasa dışı yollardan gümrük kaçağı elektronik malzeme satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Bir işyerine yapılan baskında 1 adet televizyon, 3 adet alarm cihazı, 64 adet lamba, bin 932 adet değişik markalarda hoparlör, 419 adet değişik markalarda kamera, 600 adet değişik markalarda kulaklık olmak üzere toplam 4 bin 138 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen elektronik malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, olayla ilgili S.H.’yi gözaltına aldı. S.H. hakkında ’5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek’ suçundan adli işlem yapıldı.



Kaçak sigara operasyonu


Diğer yandan Manavgat’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesine yönelik de operasyon yapıldı. 6 işyerinde yapılan aramada 7 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 55 kilo 705 gram kıyılmış tütün, 43 adet 50 gramlık yabancı menşeili tütün, 59 adet 50 gramlık gümrük kaçağı nargile tütünü, 406 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 5 bin gram açık nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.


Operasyonda 3 işyeri hakkında ’5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek’ suçundan adli işlem, ’4733 Sayılı Kanuna muhalefet etmek’ suçundan idari işlem yapıldı. 2 işyerine ’4733 Sayılı Kanuna muhalefet etmek’ suçundan idari işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.




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