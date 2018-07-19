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19 Temmuz 2018 16:24

Manavgat’ta ‘Haydi Kızlar Kampa’ projesi

Manavgat Belediyesi’nin ‘Haydi Kızlar Kampa’ projesine 100 öğrenci katılacak.

Manavgat’ta ‘Haydi Kızlar Kampa’ projesi

19 Temmuz 2018 16:24


Manavgat Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tatile girmesinin ardından, kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde ücretsiz olarak yaz dönemi kız öğrenci kampını düzenlemeye başladı.



4 grupta toplam 100 öğrenci


‘Haydi Kızlar Kampa’ projesinin bu yılki ayağının ilk iki dönemine toplamda 50 öğrenci katıldı. Toplam 12 gün süren programda, öğrenciler çeşitli etkinliklere ve derslere katıldı. Proje kapsamında, şehir merkezinden uzak 14-19 yaş arası kız öğrenciler için toplamda 4 grup oluşturuldu. Manavgat Belediyesi’nin ‘Haydi Kızlar Kampa’ projesi ile toplamda 100 öğrenci misafir edilmiş olacak. İlk iki grubun kampı sona ererken, diğer gruplar 23 Temmuz-3 Ağustos, 6-17 Ağustos tarihleri arasında kampa katılacak.


Kampa katılan öğrencileri akşam yemeğinde ağırlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öğrencilerin eğitim dönemi boyunca yaşadıkları yoğunluğu ve yorgunluğu üzerlerinden attıklarını söyledi.




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