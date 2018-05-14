Manavgat’ta Hıdırellez ve Anneler Günü kutlaması

Manavgat Boğaz Mevki Mesire Alanı’nda yapılan 6. Hıdırellez Şenlikleri ve Anneler Günü etkinliği sabah saatlerinden itibaren Manavgat Belediyesi’ne ait otobüslerin vatandaşları mesire alanına taşımasıyla başladı. Manavgatlı anneler, çocuklar ve gençler eğlenceli etkinlikleri izlemek için piknik alanını doldurdu.

Anne ve çocuklar için eğlence

Şenliklerde çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun parkının yanı sıra anneler ve çocukları animatörler eşliğinde düzenlenen oyunlara katılarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar zaman zaman sahneye çıkarak anneleri için şiirler okudu. Oyunlarda dereceye giren anne ve çocuklar Manavgat Belediyesi tarafından hazırlanan ödüller dağıtılırken, çocuklara da uçurtma dağıtıldı. Binlerce Manavgatlının katıldığı şenliklerde öğle saatlerinde vatandaşlara kavurma, pilav ve helva ve çeşitli içeceklerden dağıtıldı. Sanatçı Selvi Baytok ise söylediği pop ve fantezi tarzındaki şarkılarıyla özellikle anneleri coşturdu.

Geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı

Piknik alanında ayrıca annelere karanfil dağıtılıp günleri kutlandı. Anneler günü çiçeklerini alan kadınlar, bu mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra vatandaşlar büyük bir coşkuyla geleneksel Hıdırellez Ateşi’nin üzerinden atladı. Başkan Sözen, “Hıdırellez birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolüdür. Doğanın uyanışıdır. Bu ateşin üzerinden atlarken insanların daha huzurlu, sağlıklı, özgür, aydınlık bir Türkiye’de yaşamasını diliyorum. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum, çocuklarıyla birlikte güzel günler görürler inşallah” dedi.