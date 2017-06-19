Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 19:44

Manavgat’ta Hint keneviri operasyonu

Manavgat ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen karı-koca yakalandı.

Manavgat’ta Hint keneviri operasyonu

19 Haziran 2017 19:44


Manavgat Beşkonak Mahallesi Düzağaç Bölgesinde F.K. ve eşi A.K’nin bahçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile Düzağaç Bölgesinde F.K. ve eşi A.K’nin bahçelerinde arama yapıldı. Aramada ekili vaziyette bin 65 kök Hint Keneviri ele geçirildi.


Karı-koca jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılırken F.K ifadesinin ardından serbest bırakılırken, eşi A.K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    35°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!