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28 Şubat 2018 09:28

Manavgat’ta hırsızlıktan 4 kişi tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Manavgat’ta hırsızlıktan 4 kişi tutuklandı

28 Şubat 2018 09:28


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta 4 ayrı okul kantininde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince çalışma yapıldı. Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen H.S.(19), B.A. (18), suça sürüklenen çocuklar Y.K. (17), D.K.(17) ve E.A.’yı (17) gözaltına aldı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. ve B.A. ile suça sürüklenen çocuklar Y.K. ve E.A. tutuklandı. Şüphelilerden D.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.




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