Manavgat’ta hırsızlıktan 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta 4 ayrı okul kantininde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince çalışma yapıldı. Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen H.S.(19), B.A. (18), suça sürüklenen çocuklar Y.K. (17), D.K.(17) ve E.A.’yı (17) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. ve B.A. ile suça sürüklenen çocuklar Y.K. ve E.A. tutuklandı. Şüphelilerden D.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.