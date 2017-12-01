Manavgat’ta huzur toplantıları

Manavgat Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısında Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile mücadele ele alındı. Şehit Uğur Yıldız İmam-Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantı Manavgat ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Madde Bağımlılığı konusu ele alındı. Emniyet Müdürü Özgönül, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yanısıra başta aileler olmak üzere toplumun her kesiminin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Özgönül, “2017 yılında ilçemizde madde bağımlılığı konusunda 157 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 30 kilo 376 gram Esrar maddesi 82.20 gram Eroin, 442.80 gram halk arasında Kristal olarak bilinen Metamfetamin, 790 adet Ectasy uyuşturucu hap, 2 kilo 108 gram Skank ve 562 gram Kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yakalanan 178 kişiden 36’sı tutuklanırken diğerleri Denetimli Serbestlikle serbest kalmışlardır” dedi.

Uyuşturucu konusunda en ufak bir duyumu dahi değerlendirdiklerini belirten Emniyet Müdürü Özgönül, “Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadeleye her geçen gün daha etkin ve kararlı bir biçimde devam ediyoruz. Bu konuda kesinlikle geri adım atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan en küçük bir duyumu bile bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Böylelikle uyuşturucu tacirleri ve kullanıcıları ile topyekün mücadele edilirken gençlerimizin uyuşturucunun kötü yüzünü görmeleri de sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde şüpheli paket ve Şüpheli şahıs konusunda bilgilendirme yapılırken, katılımcılara dolandırıcılık ve motosiklet sürücülerinde kask kullanımı konusunda broşürler dağıtıldı.