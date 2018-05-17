Manavgat’ta içme suyu hatları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Manavgat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat genelinde içme suyu hat yenileme çalışmalarına sürdürüyor.

Çardak Mahallesi’nin yaz sezonunda su sıkıntısı yaşanmaması için yaklaşık 3 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor. ASAT yetkilileri, “ASAT Manavgat olarak içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalara devam ediyoruz. İlçe genelinde birçok bölgede sürdürdüğümüz çalışmalardan biri olan Çardak Mahallemizin içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları devam ediyor” dediler.