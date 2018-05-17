Manavgat’ta ilk iftar

Manavgat Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezi Meydanına kurduğu iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde 5 bini aşkın vatandaşı ağırladı. İftar çadırındaki hazırlıklar, sabah saatlerinde başlayıp iftar saatine kadar devam etti. Belediye ekipleri, vatandaşların Ramazan ayının ilk iftarını sağlık ve huzurla yapmaları için seferber oldu. Belediye Başkanı Şükrü Sözen de gün içinde AKM’deki iftar çadırı ve Ramazan Şenliği alanındaki hazırlıkları sürekli kontrol etti. Sözen’e başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Atatürk Kültür Merkezi’nin renkli ışıkları ve geniş ve düzenli iftar alanında açılan ilk oruç, anlamlı ve güzel görüntülere sahne oldu.

Sözen, yemek dağıttı

İftara sayılı dakikalar kala iftar çadırı önünde toplanan vatandaşlar sıraya girerek tek tek yemeklerini aldılar. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ile vatandaşlara kavurma, pilav, çorba, salata ve tatlıdan oluşan iftar yemeğini dağıttı. İftar saatinde vatandaşlar, Başkan Şükrü Sözen’in iftar duası eşliğinde ilk oruçlarını açtılar. Daha sonra Başkan Sözen de iftar kuyruğuna girerek yemeğini alarak orucunu açtı. Sözen vatandaşların masalarını tek tek ziyaret ederek Ramazan aylarını kutladı, sıkıntılarını dinledi. İftar sonrasında ise, AKM önünde kurulan sahnede, çocuklar için animasyon gösterileri yapıldı. Gecenin ilerleyen saatinde ise semah gösterisi izleyenleri büyüledi.

Dayanışma ve paylaşma önemli

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “İlk iftar yemeğini halkımızla birlikte burada yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yüce Allah’ın tutulan oruçları kabul etmesini diliyor ve tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Halkımızın iftar çadırımıza büyük ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Burada zengini, fakiri hep birlikte iftar yapıyor. Önemli bir ibadet ile birlikte önemli bir sosyal dayanışma ve paylaşma ortaya çıkıyor. Ben programım müsait olduğu sürece iftarımı burada halkımızla birlikte her akşam yapmaya gayret edeceğim. Tüm halkımızı her gün iftar çadırımızda oruçlarını açmaya ve şenliklerimizi izlemeye davet ediyorum. Önemli olan birlik, beraberlik ve paylaşımdır” dedi.