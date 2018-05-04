Edinilen bilgiye göre adının Ezgi Ç. olduğu belirlenen 2 çocuk annesi genç kadın eşiyle tartıştıktan sonra Zeynel Şenol Köprüsü’ne gelerek intihar girişiminde bulundu. Köprüde bulunan vatandaşların uyarılarına kulak asmayan genç kadın köprüden ırmağa atladı. Köprünün 100 metre aşağısında ırmak kenarında bulunan kafeteryada garson olarak çalışan 2 genç, ırmakta hızla akmakta olan genç kadını kurtarmak amacıyla ırmağa girdi. Genç kadının yanına ulaşarak kadını çıkarmak isteyen Cihan Toplar, kadının direnmesi üzerine ırmakta batıp çıkmaya başlarken bir süre sonra suda kayboldu. Diğer genç kendi imkanlarıyla ırmaktan çıkarken, akmaya devam eden genç kadın ise Yukarı Hisar Mahallesi’ndeki yaya köprüsünün altında vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkarıldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan genç kadını kurtarmak isterken ırmakta kaybolan Eskişehir nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Cihan Toplar isimli genç tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kafeteryada şef garson olarak çalıştığı ve herkes tarafından sevilen bir sima olduğu bildirilen gencin kısa süre önce sözlendiği ve nişan hazırlığı yaptığı belirtildi.