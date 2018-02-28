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28 Şubat 2018 09:16

Manavgat’ta işyeri sahibi suç makinesi çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisini farklı bir isimle tanıtan işyeri sahibinin 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Manavgat’ta işyeri sahibi suç makinesi çıktı

28 Şubat 2018 09:16


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada, Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde kendini B.M. olarak tanıtan bir işyeri sahibinin A.O. olduğu tespit edildi. A.O. hakkında yapılan incelemede şahsın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu kurum ve kuruluşlar gibi, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması, hakaret, tehdit, dolandırıcılık, basit tehdit, müessir fiil" olmak üzere 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.


Şüpheli A.O.’nun ikametinde yapılan aramada, başkasına ait bulundurma ruhsatlı, 1’i ruhsatsız 2 adet tabanca, tabancalara ait 48 adet fişek ve 42 adet kurusıkı mermi ele geçirildi. A.O. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.




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