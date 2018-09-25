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Manavgat'ta kaçakçılık operasyonları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı emtia satan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar yapıldı. 24 Eylül günü saat 18.30 sıralarında İ.E.'nin kullandığı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 420 tane değişik markalarda kol saati ve bin 2 adet değişik marka güneş gözlüğü ele geçirildi.


Şüpheli şahıs İ.E. hakkında ‘5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.


24 Eylül günü saat 14.30 sıralarında Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesinde bir iş yerinde yapılan aramada ise, 124 paket 2 bin 480 tane kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 21 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 buçuk kilogram bitkisel nargile melası ve 57 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.


Konuyla ilgili R.K. hakkında ‘5607 sayılı Kanuna Muhalefet' ve iş yerinin TAPDK Belgesi olmadığından ‘4733' sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından idari işlem yapıldı.

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