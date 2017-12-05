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05 Aralık 2017 16:15

Manavgat’ta kaldırımlar genişliyor

Manavgat Belediyesi, Hisar Caddesi’ndeki kaldırımları genişletiyor.

Manavgat’ta kaldırımlar genişliyor

05 Aralık 2017 16:15


Manavgat Belediyesi, İlçe Jandarma Karakolu’nun Kavaklı Mahallesi’ne taşınmasının ardından, Hisar Caddesi’nde yaya trafiği sorununu çözmek amacıyla, Jandarma Karakolu’na ait duvarın bir kısmını yıkarak kaldırım çalışmasına başlandı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Hisar Caddesi’nde, önceki hali 1 metre olan kaldırım, 4 metre genişliğine çıkarıldı. Çalışmada 100 metrelik kaldırımda 340 metrekarelik alanda parke döşemesi yapıldı. 100 metrelik duvarın yüksekliğinin duba ile birlikte 1 buçuk metre olacağı da belirtildi. Manavgat Belediyesi, yaya trafiği sorununu çözüme kavuşturacak olan kaldırım çalışmasında, 17 adet ağacı koruma altına alarak bordür taşı da döşeyecek.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, hem yaya trafiğinin çözüme kavuşacağını hem de kaldırımın genişletilerek yaya yolunun görsel bir güzelliğe kavuşacağını söyledi.




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