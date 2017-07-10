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10 Temmuz 2017 14:36

Manavgat’ta kamyon devrildi: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Manavgat’ta kamyon devrildi: 1 yaralı

10 Temmuz 2017 14:36


Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Faruk Akkurt’un kullandığı 31 AKU 12 plakalı kamyon, Nifrit köprüsünü geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Faruk Akkurt başından hafif yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekibi Akkurt’a ayakta müdahale etti. Akkurt’un yanında bulunan 11 yaşındaki oğlu O.K ise kazayı yara almadan atlattı.


Diğer taraftan kamyondaki Soğan çuvalları kamyonun devrildiği bölgedeki tarlaya yayıldı.




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