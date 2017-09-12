Manavgat’ta kaybolan kızı Hatay’da polis buldu

Gülcan Yüksek’in babası Hüseyin Yüksek, Emniyet Müdürlüğünden müjdeli haberi aldığını belirterek “İşten çıkar çıkmaz Emniyet Müdürlüğüne gittim. Emniyet Müdürü bana kızımın Hatay’da bulunduğunun müjdesini verdi. Daha önce telefon sinyalinden Hatay’da olduğunun belirlendiğini, bugün de bankamatikten para çekerken yanındaki bir şahısla birlikte polis tarafından alınarak emniyete getirildiğini söyledi. Akşam Hatay’a giderek kızımı evimize getireceğim. Yanındaki şahsı ise polislerin getireceği söylendi. Kızımıza sağ salim kavuştuğumuz için mutluyuz” dedi.