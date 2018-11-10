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Manavgat'ta kaybolan yaşlı adam Aksu'da bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan konuşma engelli yaşlı adam Aksu ilçesinde bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan konuşma engelli yaşlı adam Aksu ilçesinde bulundu.


Evrenler Yavşi Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki konuşma engelli Ahmet Ali için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.


Yaşlı adam yapılan çalışmalar sonucu Antalya'nın Aksu ilçesinde bulundu. Ahmet Ali, Evrenler Yavşi Mahallesi'ndeki evine getirildi.

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