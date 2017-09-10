Manavgat’ta kaza: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi ile 5039 Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi üzerinden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Burcu Efe idaresindeki 07 LPJ 93 plakalı otomobil ile 5039 Sokak’tan Çetin Emeç Caddesi’ne çıkmak üzere olan Hacı Osman Uludoğan idaresindeki 07 LHG 71 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle Uludoğan’nın kullandığı araç yan yatarak devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.