Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 10:08

Manavgat’ta kaza: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manavgat’ta kaza: 2 yaralı

10 Eylül 2017 10:08


Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi ile 5039 Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi üzerinden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Burcu Efe idaresindeki 07 LPJ 93 plakalı otomobil ile 5039 Sokak’tan Çetin Emeç Caddesi’ne çıkmak üzere olan Hacı Osman Uludoğan idaresindeki 07 LHG 71 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle Uludoğan’nın kullandığı araç yan yatarak devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç