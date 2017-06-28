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28 Haziran 2017 19:10

Manavgat’ta kenevir operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alan içerisinde 2 bin 485 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manavgat’ta kenevir operasyonu

28 Haziran 2017 19:10


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Beşkonak Karabük Mahallesi Karaveliler mevkiinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Beskonak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yaptığı arama sonucunda kayalık ve ormanlık alan içerisinde 13 ayrı seki (keras) yapılarak gübrelenip bakımı yapılmış 1,5 metre uzunluğunda 2 bin 485 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Beşkonak Jandarma ekipleri, şüphelilerin belirlenerek yakalanmaları konusunda çalışma başlattı.




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