Manavgat’ta Kent Müzesi çalışmaları

Manavgat Kent Müzesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. Müzenin inşaatı tamamlanırken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in önderliğinde kent müzesini oluşturacak bilim ekibi de oluşturuldu. Eski Hisar Mahallesi ile Örnek Mahallesi’ni birleştiren Rauf Denktaş yaya köprüsünün altında bin 200 metrekarelik alanda yer alacak olan Manavgat Kent Müzesi’nin iç yerleşimi ve eserlerin toplanması ile ilgili olarak bilim ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Manavgat Kent Müzesi Bilim Ekibi şu isimlerden oluştu; Fauna; Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz ve Doç. Dr. Mustafa Yavuz. Flora; Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Candan Aykut. Tarih Duvarı; Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı ve Prof. Dr. Feriştah Alanyalı. Yörük Kültürü; Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uslu. Osmanlı Dönemi; Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahset Karaca. Fotoğraflar; Tevfik Köymen ve Teberik Kölgeli.

Müzenin sahibi Manavgat halkıdır

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Kent Müzesi, Manavgat’ımızı simgeleyecek en önemli projelerimizdendir. Kent Müzelerinin sahibi halktır. Biz de Manavgat’ımızda halkımızın ev sahipliğinde bir kent müzesi oluşturuyoruz. Buraya gelen vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, kent hakkında bütün bilgilere sahip olacak. Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Müzemiz için çalışan başta bilim ekibi olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve Manavgat Kent Müzesi’ni halkımızla buluşturacağımız günü heyecanla bekliyoruz” dedi.