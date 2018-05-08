Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:08

Manavgat’ta Kent Müzesi çalışmaları

Manavgat Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Kent Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Manavgat’ta Kent Müzesi çalışmaları

08 Mayıs 2018 14:08


Manavgat Kent Müzesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. Müzenin inşaatı tamamlanırken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in önderliğinde kent müzesini oluşturacak bilim ekibi de oluşturuldu. Eski Hisar Mahallesi ile Örnek Mahallesi’ni birleştiren Rauf Denktaş yaya köprüsünün altında bin 200 metrekarelik alanda yer alacak olan Manavgat Kent Müzesi’nin iç yerleşimi ve eserlerin toplanması ile ilgili olarak bilim ekibi çalışmalarını sürdürüyor.



Bilim ekibi çalışmalarını sürdürüyor


Manavgat Kent Müzesi Bilim Ekibi şu isimlerden oluştu; Fauna; Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz ve Doç. Dr. Mustafa Yavuz. Flora; Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Candan Aykut. Tarih Duvarı; Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı ve Prof. Dr. Feriştah Alanyalı. Yörük Kültürü; Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uslu. Osmanlı Dönemi; Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahset Karaca. Fotoğraflar; Tevfik Köymen ve Teberik Kölgeli.



Müzenin sahibi Manavgat halkıdır


Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Kent Müzesi, Manavgat’ımızı simgeleyecek en önemli projelerimizdendir. Kent Müzelerinin sahibi halktır. Biz de Manavgat’ımızda halkımızın ev sahipliğinde bir kent müzesi oluşturuyoruz. Buraya gelen vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, kent hakkında bütün bilgilere sahip olacak. Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Müzemiz için çalışan başta bilim ekibi olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve Manavgat Kent Müzesi’ni halkımızla buluşturacağımız günü heyecanla bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç