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23 Aralık 2017 20:14

Manavgat’ta kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat’ta kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı

23 Aralık 2017 20:14


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Demokrasi Kavşağı’ndan çevreyoluna çıkan Hasan Manav’ın kullandığı 07 LRB 26 plakalı motosiklete, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ve kırımızı ışıkta geçtiği bildirilen bir otomobil çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Manav yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Manav’ın bir restoranda çalıştığı öğrenildi. Polis, çarpıp kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.




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