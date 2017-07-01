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01 Temmuz 2017 14:55

Manavgat’ta kopan yüksek gerilim hattı yangın çıkardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle kopan yüksek gerilim hattı yangın çıkardı.

Manavgat’ta kopan yüksek gerilim hattı yangın çıkardı

01 Temmuz 2017 14:55

Yangında ekili araziler ve zeytin ağaçları zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Hatipler Mahallesinde aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. Trafonun yanındaki çalılıklardan başlayan yangın kısa sürede anız ve saman balyaları bulunan araziye yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, 8 itfaiye aracı, 5 arazöz, 4 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da bidonlarıyla ve kazma, kürekle destek verdi. Bazı vatandaşlar ise traktörlerle tarlalarını sürerek yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.


Yangında karpuz tarlaları, meyve ağaçları, çok sayıda zeytin ağacı ve ekili arazideki saman balyaları tamamen yandı. Yangın ekipleri ve vatandaşların çabaları sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.




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