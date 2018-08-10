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10 Ağustos 2018 10:22

Manavgat’ta Kurban Pazarı açıldı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde kurulan kurban pazarına kurbanlıklar gelmeye başladı.

Manavgat’ta Kurban Pazarı açıldı

10 Ağustos 2018 10:22


Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar Manavgat’a Sarılar Mahallesindeki kurban pazarına gelmeye başladı. Manavgat’ta kurulan kurbanlık pazarının ilk sakinleri Şanlıurfa ve Burdur’dan gelen hayvan yetiştiricileri oldu. Şanlıurfa Siverek’ten Manavgat’a kurbanlık büyükbaş getiren Hakkı Tatlı, 47 adet kurbanlık getirdiğini belirterek “Kurbanlıklarımız canlı olarak 350 ile 700 kilo arasında olup fiyatı da 7 bin ile 16 bin lira arasında değişmekte. Hayvan yetiştiriciliğindeki girdilere gelen zamlar karşısında bu fiyatlar masrafları karşılamamakta. Ama biz meslek olarak bu işi yaptığımız için vazgeçemiyoruz. Yemden tutun da kurbanlığın nakliyesine kadar her şeye dakika başı zam geliyor. Devletimizden hayvan üreticisine sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.


Manavgat’a 4 yıldır kurbanlık getirdiğini belirten Burdurlu havyan yetiştiricisi Yasin Aktan, kurbanlık fiyatlarının geçen yılki fiyatlarla fazla bir değişiklik göstermediğini, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hayvanlarının tamamını satacağını tahmin ettiğini söyledi.




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