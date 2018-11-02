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Manavgat'ta kurşunlama olayı aydınlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kurşunlama olayı aydınlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kurşunlama olayı aydınlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Aşağı Hisar Mahallesi ırmak kenarında bir iş yerinin önünde park halindeki aracın kurşunlanması olayıyla ilgili Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, kurşunlama olayını A.U.'nun gerçekleştirdiğini belirledi. A.U. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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