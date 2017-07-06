Manavgat’ta liseli genç kaza kurbanı

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ahmet Şenol’un kullandığı plakasız motosiklet, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesinde Mehmet Y.’nin kullandığı yüksek gerilim hattı kablosu taşıyan 52 K 1323 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Ahmet Şenol’un anne-babası ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Ahmet Şenol’un cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken kamyon şoförü Mehmet Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.