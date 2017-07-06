Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 10:50

Manavgat’ta liseli genç kaza kurbanı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle kamyonun altında kalan liseli genç hayatını kaybetti.

Manavgat’ta liseli genç kaza kurbanı

06 Temmuz 2017 10:50


Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ahmet Şenol’un kullandığı plakasız motosiklet, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesinde Mehmet Y.’nin kullandığı yüksek gerilim hattı kablosu taşıyan 52 K 1323 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Kaza haberini alarak olay yerine gelen Ahmet Şenol’un anne-babası ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Ahmet Şenol’un cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken kamyon şoförü Mehmet Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:37
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!