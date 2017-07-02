Manavgat’ta makilik yangını

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Sözenpark Konutları yakınlarında bulunan makilik alanda çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Manavgat Orman İşletme, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesine bağlı 9 arazöz, 20 dolayında itfaiye ve su tankeri, çok sayıda iş makinasının yanı sıra Alanya’daki yangından dönmekte olan Isparta Orman İşletmesine ait 3 arazöz yangına müdahale etti. Başta yangının yakınında bulunan evlerdeki vatandaşlar olmak üzere yangını görerek gelen çok sayıda vatandaş söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Anız ve saman balyaları bulunan bir arazinin de alev aldığı yangın çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Başkan da söndürme çalışmasına katıldı

Yangını ilk görenler arasında yer alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, üzerinde şortuyla ailesiyle birlikte yangın söndürme çalışmasına katıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes alan Belediye Başkanı Sözen, başta yangın söndürme ekipleri olmak üzere söndürme çalışmasına destek veren herkese teşekkür ederek, “Yangın evimizin biraz ilerisinden bir noktadan başladı. Başladığı yere ulaşana kadar rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölge makilik alan. Ekiplerin ve vatandaşlarımızın cansiperane çalışmasıyla yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdük. Manavgatımıza geçmiş olsun. Sıcak hava ve rüzgar Pazartesi gününe kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan yangın konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.