Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 18:19

Manavgat’ta makilik yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Manavgat’ta makilik yangını

02 Temmuz 2017 18:19


Edinilen bilgiye göre, Sorgun Mahallesi Sözenpark Konutları yakınlarında bulunan makilik alanda çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Manavgat Orman İşletme, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesine bağlı 9 arazöz, 20 dolayında itfaiye ve su tankeri, çok sayıda iş makinasının yanı sıra Alanya’daki yangından dönmekte olan Isparta Orman İşletmesine ait 3 arazöz yangına müdahale etti. Başta yangının yakınında bulunan evlerdeki vatandaşlar olmak üzere yangını görerek gelen çok sayıda vatandaş söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Anız ve saman balyaları bulunan bir arazinin de alev aldığı yangın çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.



Başkan da söndürme çalışmasına katıldı


Yangını ilk görenler arasında yer alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, üzerinde şortuyla ailesiyle birlikte yangın söndürme çalışmasına katıldı. Yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes alan Belediye Başkanı Sözen, başta yangın söndürme ekipleri olmak üzere söndürme çalışmasına destek veren herkese teşekkür ederek, “Yangın evimizin biraz ilerisinden bir noktadan başladı. Başladığı yere ulaşana kadar rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölge makilik alan. Ekiplerin ve vatandaşlarımızın cansiperane çalışmasıyla yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdük. Manavgatımıza geçmiş olsun. Sıcak hava ve rüzgar Pazartesi gününe kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan yangın konusunda dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!