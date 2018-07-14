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14 Temmuz 2018 09:46

Manavgat’ta Manuş Baba Rüzgarı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Manavgat Motosiklet Festivali kapsamında Manuş Baba rüzgarı esti.

Manavgat’ta Manuş Baba Rüzgarı

14 Temmuz 2018 09:46


Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 8’nci Uluslararası Motosiklet Festivalinin 3’ncü gününde düzenlenen konserler kapsamında Manuş Baba sahne aldı. “Dönersen ıslık çal’ albümüyle müzik listelerinde en üst sıralara yerleşen Manuş Baba, alanı dolduran binlerce hayranını coşturdu. ’Yalan’ şarkısıyla konsere giriş yapan Manuş Baba, Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Cemal Süreyya gibi şairlerin dizeleri ile Neşet Ertaş, Ahmet Kaya, Nazan Öncel gibi sanatçıların bestelerini seslendirdiği konseriyle seyirciye unutamayacakları saatler yaşattı.


’Dönersen ıslık çal’ albümünden de eserler seslendiren sanatçının ’Eteği belinde’ şarkısını seslendirmesiyle alandaki coşku zirveye ulaştı. Alanı dolduran binlerce hayranının eşlik ettiği Manuş Baba, yoğun istek üzerine ’Eteği belinde’ şarkısını tekrar tekrar söyledi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manuş Baba konseri öncesinde sahneye çıkarak konser alanını dolduran binlerce kişiye festival hakkında bilgi verirken, organizasyona destek veren 120 Motosiklet Kulübüne, Jandarma ve Polise teşekkür etti.




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