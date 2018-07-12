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12 Temmuz 2018 18:44

Manavgat’ta meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Manavgat’ta meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2018 18:44


Alanya-Manavgat D-400 Karayolu’ndaki kazalardan ilki, Kızılağaç kavşağında yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki E. B. İdaresindeki 06 EB 069 plakalı ticari araca Kızılağaç kavşağındaki trafik ışıklarında durduğu sırada arkasından gelmekte olan C.H.’nin kullandığı 01 AVV 570 plakalı motosikletin sol arka tamponuna çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C. H., 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


İkinci kaza Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan B.K.’nın kullandığı 34 GL 9748 plakalı motosikletin, aynı istikamette motosikletin solunda seyir halindeyken sağ tarafa 4556 sokağa dönen B.K.’nın kullandığı 07 L 2344 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü B.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.A. yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.




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