Manavgat’ta motosiklet festivali coşkusu

Manavgat Belediyesi tarafından Titreyengöl- Boğaz mevkisinde yapılan Motosiklet Festivali’ne Türkiye’nin tüm illerinden, Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden gelen motosiklet kulüplerinden 5 bine yakın motosiklet tutkunu katıldı. Festival kapsamında çeşitli gösteriler sergilendi. Dünyaca ünlü Macar asıllı Troger Mokus’un yaptığı şovlarla yaklaşık 30 dakika izleyenlerin nefesini kesti.

Festivalin ilk gününde gece sahne alan Retrobüs grubu söylediği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Festival, Full Gazz Party ve sahilde ayışığı gitar dinletisi ile devam etti.

Çocuk istismarına vurgu

Festivalin sosyal mesaj içeren kısmında ise, “Çocuk İstismarına Hayır” vurgusu yapıldı. Görseller, afişler ve söylemlerle desteklenen Çocuk İstismarı konusu, Cumartesi günü saat 18.00’deki festival motosiklet kortejinde baskılı tişörtler ve pankartlarla dile getirilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yılki festivalde Çocuk İstismarı’na dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, tüm Türkiye’ye Manavgat’tan mesaj göndereceklerini söyledi.

Festivalde bu gece Haluk Levent hayranlarıyla buluşacak.