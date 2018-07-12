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12 Temmuz 2018 15:47

Manavgat’ta motosiklet festivali coşkusu

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali gösteriler ve konserlerle devam etti.

Manavgat’ta motosiklet festivali coşkusu

12 Temmuz 2018 15:47


Manavgat Belediyesi tarafından Titreyengöl- Boğaz mevkisinde yapılan Motosiklet Festivali’ne Türkiye’nin tüm illerinden, Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Almanya ve İsveç gibi ülkelerden gelen motosiklet kulüplerinden 5 bine yakın motosiklet tutkunu katıldı. Festival kapsamında çeşitli gösteriler sergilendi. Dünyaca ünlü Macar asıllı Troger Mokus’un yaptığı şovlarla yaklaşık 30 dakika izleyenlerin nefesini kesti.


Festivalin ilk gününde gece sahne alan Retrobüs grubu söylediği birbirinden güzel parçalarla dinleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Festival, Full Gazz Party ve sahilde ayışığı gitar dinletisi ile devam etti.



Çocuk istismarına vurgu


Festivalin sosyal mesaj içeren kısmında ise, “Çocuk İstismarına Hayır” vurgusu yapıldı. Görseller, afişler ve söylemlerle desteklenen Çocuk İstismarı konusu, Cumartesi günü saat 18.00’deki festival motosiklet kortejinde baskılı tişörtler ve pankartlarla dile getirilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yılki festivalde Çocuk İstismarı’na dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, tüm Türkiye’ye Manavgat’tan mesaj göndereceklerini söyledi.


Festivalde bu gece Haluk Levent hayranlarıyla buluşacak.




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