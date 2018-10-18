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Manavgat'ta motosiklet kazalarında 3 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat İbrahim Sözen Caddesi'nde köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan İ.Ç.'nin kullandığı 07 LDH 12 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi'nden İbrahim Sözen Caddesi'ne çıkmakta olan H.D.'nin kullandığı 07 B 3000 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü H.D. yaralandı.


Yine aynı caddede üzerinde H.A.Ü.'nün kullandığı plakasız motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.Ö. yaralandı.


Kazada yaralanan ve ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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