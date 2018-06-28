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28 Haziran 2018 17:09

Manavgat’ta motosiklet kazası:1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manavgat’ta motosiklet kazası:1 yaralı

28 Haziran 2018 17:09


Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyreden Mehmet Can A. yönetimindeki 32 AAG 758 plakalı motosiklet ile Turan Y.’nin kullandığı 07 FLK 33 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç geldiği istikamete dönerken, motosiklet sürücüsü kafasını yol kenarındaki beton duvara çarptıktan sonra yolda sürüklenerek ağır yaralandı. Isparta’da Jandarma Uzman Erbaş olarak görev yaptığı bildirilen motosiklet sürücüsü Mehmet Can A. ambulans ile Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü daha sonra Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.


Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan hafif ticari aracın yeşil ışığın yanmasının ardından yanındaki diğer araçlar hareket ettikten sonra hareket ettiği görülüyor.




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