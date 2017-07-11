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11 Temmuz 2017 08:06

Manavgat’ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manavgat’ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

11 Temmuz 2017 08:06


Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesinde bulunan Gülbahçe Öğrenci Yurdu yakınlarında meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasındaki eşi yaralandı. Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4049 Sakaktan 4042 kokak istikametine gitmekte olan Necat Köse’nin kullandığı 07 JA 422 plakalı motosikletin 4044 sokakta Mimar Sinan Caddesi istikametine gitmekte olan Mithat Rüzgar’ın kullandığı 07 LOT 81 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.


Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak başını otomobilin camına çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hafif yaralanırken motosikletin arkasında bulunan eşi Türkan Köse’de kazada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.




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