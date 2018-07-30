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30 Temmuz 2018 16:17

Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

30 Temmuz 2018 16:17

Kaza anı iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1089 Sokak’taki bir kargo firması önünde meydana geldi. 07 LTA 76 plakalı otomobiliyle sanayi sitesine doğru giden İbrahim Z., karşı yönden gelen Ali D. idaresindeki 07 LR 723 plakalı motosikletle çarpıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Diğer taraftan kaza anı bir iş yerini güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aniden kargo şirketine dönme anı ve motosiklet sürücüsünün otomobilin kaportasından yola düşme anı yer aldı.




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