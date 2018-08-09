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09 Ağustos 2018 20:02

Manavgat’ta müşteri dolu otele icra

Antalya’nın Manavgat ilçesinde parasını alamayan firmalar 4 yıldızlı bir otele icra işlemi başlattı.

Manavgat’ta müşteri dolu otele icra

09 Ağustos 2018 20:02

Tatillerinin ortasında icra şokuyla karşılaşan müşteriler acenteler tarafından başka otellere taşındı.


İddiaya göre Örenşehir Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı bir otele tedarikçi firmalar tarafından icra takibi başlatıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen 4 firma otelde bulunan değerli malzemelere güvenlik güçleri nezaretinde el koyarken, aynı şekilde tahsilat yapamayan çok sayıda firmanın da icra takibi başlatmak için sırada beklediği iddia edildi.


Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler, acenteleri tarafından otobüslerle başka otellere götürülürken, icra takibi başlatan firmalardan birisinin turistlerin şaşkın bakışları arasında otelin havuz dinamoları başta olmak üzere birçok malzemeyi sökerek götürdüğü gözlendi. Söz konusu otelin ürün ve hizmet aldığı firmaların yanısıra personeline de 2-3 aydır maaş ödemesi yapmadığı iddia edildi.




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