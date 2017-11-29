Manavgat’ta “Okul evde başlar” semineri

Manavgat Belediyesi tarafından aileleri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen, “Okul Evde Başlar” gelişim semineri, Uzman Psikolojik Danışman Dr. Fatih Kalkınç’ın sunumu ile Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sohbet havasında geçen seminerde ailelere çocuk gelişimi hakkında bilgiler veren Kalkınç, velilere çocukların uyumadan önce neler yapması gerektiğini, ailelerin hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini ve çocukların eğitim-öğretim hayatının ilk önce evde başladığını anlattı. Seminere katılan aileler, Kalkınç’a merak ettikleri soruları sorarak uzun uzun sohbet etti.