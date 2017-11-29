Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:11

Manavgat’ta “Okul evde başlar” semineri

Manavgat Belediyesi tarafından aileleri bilinçlendirmek amacıyla “Okul Evde Başlar” semineri düzenlendi.

Manavgat’ta “Okul evde başlar” semineri

29 Kasım 2017 10:11


Manavgat Belediyesi tarafından aileleri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen, “Okul Evde Başlar” gelişim semineri, Uzman Psikolojik Danışman Dr. Fatih Kalkınç’ın sunumu ile Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sohbet havasında geçen seminerde ailelere çocuk gelişimi hakkında bilgiler veren Kalkınç, velilere çocukların uyumadan önce neler yapması gerektiğini, ailelerin hangi konulara dikkat etmesi gerektiğini ve çocukların eğitim-öğretim hayatının ilk önce evde başladığını anlattı. Seminere katılan aileler, Kalkınç’a merak ettikleri soruları sorarak uzun uzun sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç