Manavgat'ta okul servisi şoförlerine seminer

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde okul servisi ve yardımcı personellerine yönelik eğitim semineri verildi.
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde okul servisi ve yardımcı personellerine yönelik eğitim semineri verildi.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında okul servislerinde olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Tepe, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Fatih Sanay, Bölge Trafik Amiri Ahmet Korkmaz, Jandarma Trafik Tim Komutanı İsmail Hakkı Haliç, Servisçiler odası başkanı Mustafa Aydın, okul servis aracı sürücüleriyle yardımcı personel hazır bulundu.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yusuf Yılancı ve Jandarma Trafik tim komutanı İsmail Hakkı Haliç, okul servis araçlarında nelerin denetleneceği ve sürücülerin uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
Toplantı, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının sorunsuz ve kazasız geçmesi temennileriyle son buldu.