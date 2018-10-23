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Manavgat'ta otomobil midibüse çarptı: 5 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat D-400 karayolunda A.E.'nin kullandığı 07 LSE 56 plakalı otomobil ile M.S.S.'nin kullandığı 07 LMF 47 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.E.'nin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan S.E, Y.E, D.E. ve Ş.G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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