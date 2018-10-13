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Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda Ş.Ö.'nün kullandığı 07 AAK 574 plakalı otomobil virajı alamayıp refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra geldiği yöne geri döndü. Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan araç sürücü Ş.Ö. yaralanmasına rağmen olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibinin müdahalesini kabul etmezken 112 ekibinin olay yerinden ayrılmasının ardından telefonla çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü.


Diğer taraftan kaza yapan Ş.Ö.'nün 2017 yılında karıştığı kazanın ardından ehliyetine el konulduğu, 2 ay önce ehliyetini geri aldığı bildirildi.

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