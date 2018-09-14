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Manavgat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Rukiye K.'nın kullandığı 07 ACM 039 plakalı otomobil, Yemişlisu mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan sürücü Rukiye K., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan kurtarıldı. Rukiye K. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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