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15 Eylül 2017 00:49

Manavgat’ta otomobil tur minibüsüne çarptı: 1’i turist 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 turist yaralandı.

Manavgat’ta otomobil tur minibüsüne çarptı: 1’i turist 3 yaralı

15 Eylül 2017 00:49


Kaza akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Sorgun istikametine gitmekte olan İbrahim Aykut Düzgar’ın kullandığı 07 JR 728 plakalı otomobil, virajı almayarak karşı yönden gelen Murat Öter idaresindeki tur minibüsüne yandan çarptı. Kazanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabilirken, otomobil yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Kazada, minibüs şoförü Öter ile araç içinde bulunan Rus turist Huna Matopuna ve otomobilde bulunan Osman Kekeç yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.




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