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12 Temmuz 2018 18:55

Manavgat’ta otomobil yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Manavgat’ta otomobil yangını

12 Temmuz 2018 18:55


Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan A.B.’nin kullandığı 07 LS 789 plakalı otomobil, kavşakta beklediği sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilinden dumanlar yükselince korkan araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı araçtan inerek yolun karşısına geçerken, aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi yanan araca müdahale ederek yangın diğer bölümlere ulaşmadan söndürdü.


Yangın sonucunda aracın motor bölümü ve ön lastikleri tamamen yanarken diğer bölümler zarar görmedi.




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