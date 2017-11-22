Manavgat’ta park halindeki meçhul araç bilmecesi

Edinilen bilgiye göre, mezarlık karşısında yaşayan vatandaşlar, parçalarının büyük bölümü sökülmüş aracı görünce Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy’u arayarak haber verdi. Aracın bulunduğu yere gelen Muhtar Aksoy, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, 07 FYS 08 plakalı otomobilin Antalya Kepez’de bulunan bir firmaya ait olduğunu belirledi. Güvenlik güçleri telefonların sürekli meşgul çalması nedeniyle firmaya ulaşamazken, yapılan incelemenin ardından araç çekici ile bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü.

Gece bırakıldığı tahmin edilen lüks aracın kaza yaptığı ve ön camının kırık, sağ kapılarının sökülmüş ve otomobilin içerisine konulmuş olduğu, ön kaputunda kaportacı tarafından tamirine başlandığına dair emareler bulunduğu belirlendi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine aracın bulunduğu yere geldiğini belirten Hatipler Muhtarı Ahmet Aksoy "Geldiğimde aracı burada park halinde gördüm. Büyük ihtimalle kaza yapmış ve daha sonra buraya bırakılmış. Neyin nesidir ne amaçla buraya bırakılmıştır biz de merak ediyoruz. Jandarma sahibine ulaşamadı. Sanırım en kısa sürede akıbeti belli olur" dedi.