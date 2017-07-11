Manavgat’ta plaj futbolu heyecanı başladı

Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen plaj futboluna Manavgat halkı ve bölge otellerinde kalan yerli ve yabancı turistler ve sporseverler büyük ilgi gösterdi. Ön eleme maçlarının yapıldığı ilk gün, Boğaz Otel Sahili, renkli ve bir o kadar da heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Heyecan 7 gün boyunca devam edecek

TFF Plaj Futbol Ligini takip etmek amacıyla 8 kişilik hakem ve gözlemci heyeti ile birlikte Türkiye’nin en ünlü plaj futbolu sunucusu ve yorumcusu Oktay Sarı, Boğaz Otel Sahili’nde yerini aldı. Plaj Futbol Ligi 2017 Manavgat Etabı’nda, 7 gün boyunca 13 takımdan toplam 156 oyuncu, eşsiz güzellikteki kumsalda meraklılarına futbol ziyafeti yaşatacak. Ön eleme maçları tamamlandıktan sonra Cumartesi ve Pazar günleri ise yarı final ve final maçları yapılacak.

İlk gol Fatih Çil’den

İlk gün maçlarında ilk resmi golü, Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden Fatih Çil kaydetti. Toplam 46 golün atıldığı turnuvanın ilk gününde yapılan karşılaşmalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 - Club Malibu Garden 1, Cenaze İşleri 3 - Bahçe Konut İnşaat 2, Real Yapı 8 - Oktaş Kuruyemiş 3, Modhouse Özba Yapı 11 - Yaşam inşaat 1, Mokka Kafe 5 - Kemer Oto Kuaför 1 seklinde sonuçlandı. Gecede çalan hareketli müzik eşliğinde yapılan futbol, izleyenlere eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşattı. Maçlar 16 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Başkan Sözen plaj futboluna davet etti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sporda öncü bir kent olmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Kentimizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerken, Manavgat halkımızı da her gün saat 18.00 ‘da Boğaz Otel sahilinde başlayacak olan plaj futbolu müsabakalarını izlemeye davet ediyorum. Ben de mümkün olduğunca maçları izleyeceğim” dedi.