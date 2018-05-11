Manavgat’ta Polis ve Jandarma’ya teşekkür belgesi

Trafik Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik biriminde görev yapan başarılı personeller “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Rahmi Odabaşı ve Mehmet Akbıyık, Başpolis Ramazan Acun ve Polis Memurları Güldane Bulat, Erdoğan Çetintürk, Ahmet Curtay ve Levent Gürsoy ile J.Ast.Bçvş. Ahmet Selvi, J.Ast.Bçvş. Ramazan Kaya, Uzm. Jan. V. Kad. Çvş. İbrahim Ertem ve Uzm. Jan. V. Kad. Çvş. İsmail Şensert gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özverili çalışmaları nedeniyle Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

Törende Yiğit, “Manavgatımızın asayiş, emniyetin sağlanmasında polis ve jandarma teşkilatındaki arkadaşlarımız gece gündüz gayret ediyor. Özellikle son günlerde özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi hususunda trafik ekiplerimiz büyük bir özveri gösteriyor. Yapılan uygulamalar, denetlenen motosiklet ve sürücü sayısı bunun en açık göstergesidir. Manavgat ilçemizde vatandaşın huzur ve güveninin, emniyetin, asayişin sağlanmasında, trafiğin düzenlenmesinde emeği geçen emniyet ve jandarma teşkilatımıza ve mensuplarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.