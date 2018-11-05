Manavgat'ta Şehit Cumali Gür Hatıra Ormanı oluşturuldu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Gür adına oluşturulan Hatıra Ormanı, Manavgat'ta kurulu bulunan Manavgat'ın ilk hatıra ormanı oldu.

21 Mart Ormancılık Haftası kutlamaları kapsamında Kızılot Mahallesi sahilinde 20 dekarlık alan üzerinde tesis edilen alana fidan dikimi yapıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Gür adına oluşturulan Hatıra Ormanına ilk fidanları şehidin babası Nazım, Annesi Yiter, Erkek kardeşi Ramazan ve kız kardeşi Yasemin Gür dikti. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün ‘Manavgatlı şehit Cumali Gür'ün hatırasının yaşatılması amacıyla oluşturarak tescilini istediği Orman Genel Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararıyla tescil edilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Gür Hatıra Ormanı, Manavgat'ın tescil edilen ilk hatıra ormanı oldu.