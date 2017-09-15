Manavgat’ta sıcak asfalt çalışmaları

Manavgat’ta yeni Asfalt Plent Tesisi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte kent genelinde asfalt seferberliği başlatan Manavgat Belediyesi, son 1 ay içerisinde toplam 20 kilometre sıcak asfalt döktü. Manavgat Belediyesi Ilıca Mahallesi’nde sathi kaplama asfalt çalışması yaparken, Hasan Ali Yücel Caddesi’nde ise sıcak asfalt çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büklüce Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Sorgun Mahallesi- Herford Caddesi ırmak kıyısında toplamda 20 kilometrelik yolu modern hale getirdi.

Yıl sonuna kadar 350 kilometre asfalt

Vatandaşların güvenli ve rahat ulaşım hizmeti alabilmesi için kent merkezinde ve kırsal mahallelerde çözüm odaklı hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hizmetlerinin 106 mahalle genelinde ayrımsız ve ayrıcalıksız devam edeceğini söyledi. Başkan Sözen, “Tüm mahallelerimize hizmet götürerek vatandaşlarımızın güvenli ve modern asfalt hizmeti vermek istiyoruz. Halkımızın ayağının toza değmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam ederek onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Sathi kaplama ve sıcak asfalt hedefimiz olan toplam 350 kilometreyi yıl sonuna kadar tamamlayacağız” dedi.