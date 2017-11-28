Manavgat’ta şiddetli yağış

Meteorolojiden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Manavgat Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatı üzerine özel bir ekip kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde metrekareye düşen yağışın artması üzerine tüm ekipler sokaklara çıkarak, tıkanan mazgalları açtı, su tahliyesi yaptı, evlerine ulaşamayan vatandaşlara yardımcı oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de sabaha kadar ekiplerin başında yer aldı. Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şimşek, Aydın Öz, Fen İşleri Müdürü Levent Ardıç ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerini yanına alan Başkan Şükrü Sözen, acil yardım masasını arayan ve kişisel sosyal medya hesabından gelen ihbarlara tek tek ulaşmaya çalıştı.

Başkan Sözen, “Şiddetli yağış ihbarını alır almaz, Manavgat’ımızda olası bir faciayı önlemek amacıyla gece boyunca seferber olduk. Gereken her yere imkanlarımız ölçüsünde yetişmeye çalıştık. Biz her zaman halkımıza bir telefon, bir mesaj kadar yakınız. Tüm Manavgat halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.