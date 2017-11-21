Manavgat’ta silahlı çatışma: 1 yaralı

İddiaya göre, 07 LKU 51 plakalı otomobil ile Çayyazı Mahallesi’ne gelen Ahmet Y. isimli şahıs, Merkez mevkii mezarlık karşısında bulunan Y.Y’ye ait eve silahla ateş etti. Y.Y’nin karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada Ahmet Y. yaralandı. Yaralı, V.Ö isimli bir vatandaş tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Ahmet Y. Antalya’ya özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulundu. Ahmet Y. ile çatışmaya girdiği iddia edilen Y.Y ile Ahmet Y.’yi hastaneye getiren ve kendisinin olayın meydana geldiği yerin yakınında minibüs beklediğini iddia eden V.Ö jandarma tarafından gözaltına alındı.