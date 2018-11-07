Manavgat'ta sonbahar bahçesi

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte, belediye bahçesindeki yaprakları süpürmeyip vatandaşlar için doğal bir fotoğraf çekimi alanı oluşturdu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı ile belediye bahçesinde bulunan ağaçlı yoldaki yapraklar süpürülmeyip, vatandaşların fotoğraf çekmesi için alan haline getirildi. Sonbahar renklerini taşıyan yapraklar, anılarını ölümsüzleştirmek isteyenler için harika bir görüntü oluşturuyor.

Sözen'den davet

Manavgatlı vatandaşlar birbirinden güzel sonbahar temalı fotoğraflar çekmek için adeta belediye bahçesindeki alana akın etti. Vatandaşlar buradaki yaprakların özellikle süpürülmediği için Başkan Sözen'e teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise “Sonbahar güzel kentimize çok yakışıyor. Biz de vatandaşlarımızın sonbahar anılarını ölümsüzleştirmeleri için, Manavgat Belediyemizin bahçesindeki yaprakları süpürmeyerek, doğal bir fotoğraf çekim alanı oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı sonbahar fotoğrafları çekmeye davet ediyorum” dedi.